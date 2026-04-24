Soeropawiro geen voorstander van kapitaalvernietiging; zal resterend deel terrein Santo Boma ter beschikking stellen aan JusPol

Volgens minister Stanley Soeropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) wil de overheid in de kwestie rondom de uitgifte van het terrein rond de penitentiaire inrichting te Santo Boma aan derden, niet aan kapitaalvernietiging doen door reeds opgezette infrastructuur te laten verwijderen.

De bedoeling is om het resterende deel van dit terrein nu daadwerkelijk aan het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) ter beschikking te stellen ten behoeve van het gevangeniswezen, zodat de projecten van dit ministerie daar normaal kunnen worden uitgevoerd. Daarvoor is er genoeg terrein over.

“Er zijn al activiteiten vanuit de aannemer, want het zou worden gebruikt voor het project van de landelijke huisvesting en het was ook ter beschikking gesteld aan de Surinaamse Postspaarbank. En er zijn al werken uitgevoerd. Ik heb begrepen dat er ook stroompalen zijn geplaatst op een deel ervan. Maar er is nog een groot deel. Als ik me niet vergis, gaat het nog om een stuk van 5 en een ander van 11 hectare.

Als we zeggen dat we niet aan kapitaalvernietiging willen doen, dan kunnen we de infrastructurele werken die daar al zijn behouden en het resterende deel nu daadwerkelijk ter beschikking stellen aan Justitie ten behoeve van het gevangeniswezen”, zei Soeropawiro woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

De Bond van Penitentiaire Ambtenaren Suriname (BPAS) en JusPol-minister Harish Monorath hebben de afgelopen dagen beiden hun misnoegen geuit over de uitgifte van de terreinen rond het gevangeniswezen in Suriname. Volgens Monorath is dit in strijd met internationale veiligheidsstandaarden en kan de Staat de veiligheid van de mensen die daar gaan wonen niet garanderen bij een eventuele uitbraak. Soeropawiro voerde aan ook een gesprek met de BPAS te hebben gehad, waarbij is afgesproken dat zaken juridisch eerst goed onderzocht zullen worden.

“We hebben begrepen dat het totale terrein ter beschikking was gesteld van het ministerie van Justitie. Bij nader onderzoek, wanneer we teruggaan naar die beschikking, staat dat het terrein ter beschikking ZAL worden gesteld. Onze juristen geven aan dat er al eerder een rechtszaak was daarover van een oud stuk waar dezelfde formulering is gebruikt. En de rechter had toen gezegd dat het woordje ZAL niet betekent dat het al ter beschikking is gesteld. Er moet dus nog een beschikking komen waarin die terbeschikkingstelling heeft plaatsgevonden”, zei de minister.

Volgens Soeropawiro is er een commissie ingesteld om dit te onderzoeken. Hij gelooft er wel in dat JusPol met het resterende deel de doelstellingen voor de strafinrichting zal kunnen bereiken.