SATCA reageert op uitlatingen minister Landveld

De Suriname Air Traffic Controllers Association (SATCA) acht het noodzakelijk te reageren op de recente publieke uitlatingen van minister Raymond Landveld inzake de situatie binnen de luchtverkeersleiding.

SATCA constateert dat verschillende uitspraken van de minister niet volledig overeenkomen met de feitelijke stand van zaken zoals die door onze leden dagelijks wordt ervaren. Hoewel er veel wordt gesproken, wordt er in de praktijk nog weinig daadwerkelijk uitgevoerd. Diverse toezeggingen bestaan vooralsnog slechts op papier en zijn tot op heden onvolledig uitgevoerd of geheel onvervuld, waardoor de uitvoering van het werk steeds moeilijker wordt.

Openstaande punten

SATCA wijst er voorts op dat tijdens de laatste bijeenkomst met een deel van het Onderhandelingsorgaan op 26 februari 2026 is gebleken dat het ministerie van TCT weinig tot geen gevraagde informatie heeft aangeleverd, waardoor de voortgang van het traject sindsdien is gestagneerd. Sinds deze meeting zijn er bovendien geen verdere updates ontvangen, noch vanuit het Kabinet, noch vanuit het ministerie. Ook is er geen reactie gegeven op de door SATCA ingeleverde uitgebreide onderbouwingen ter correctie van de scheve groei. Dit levert geenszins een teken op van het spoedkarakter dat door het ministerie en de president eerder was beloofd.

De overwerkvergoedingen worden weliswaar uitbetaald vanuit een persoonlijke rekening. Of dit binnen de overheid gebruikelijk is, is ons niet bekend. Een duidelijke en schriftelijk vastgelegde regeling ontbreekt echter nog steeds. Daarnaast wordt hierover onvoldoende gecommuniceerd naar de personeelsleden die belast zijn met de administratieve verwerking.

De toegezegde mobiele telefoons voor communicatie tijdens volledige systeemuitval zijn, ondanks eerdere toezeggingen, nog steeds niet geleverd. Dit terwijl er vandaag, 24 april 2026, opnieuw sprake was van een algehele stroomonderbreking, waardoor het volledige systeem uitviel.

De beloofde verhoging van de incentives voor aspirant-luchtverkeersleiders bestaat vooralsnog alleen op papier. Dit heeft ertoe geleid dat uit de groep aspiranten twee kandidaten de opleiding hebben verlaten om elders een andere uitdaging aan te gaan. Noemenswaardig is dat deze groep, na bijna twee jaar te zijn binnengetreden, naast hun karige vergoeding, geen officiële indiensttreding heeft ontvangen en niet is voorzien van een ziektekostenverzekering.

Verder verklaart de minister dat de groep trainees na september/oktober als luchtverkeersleiders zal worden ingezet. Deze bewering berust geenszins op waarheid. Na het succesvol afronden van de opleiding vangt immers pas het traject van on-the-jobtraining aan, dat minimaal drie maanden duurt. Pas indien zij door hun on-the-jobinstructor geschikt worden bevonden en zelfstandig de werkzaamheden kunnen verrichten, kunnen zij worden voorgedragen voor hun losverklaring.

Ook wordt na twee jaar succesvolle afronding nog steeds druk en onzekerheid ervaren door de on-the-jobtrainees, aangezien wordt aangegeven dat zij mogelijk geen terugwerkende kracht (TWK)-uitbetaling zullen ontvangen na hun losverklaring, terwijl eerdere groepen deze wel hebben ontvangen.

Naar SATCA heeft vernomen, is ook bij de meest recente sollicitatieronde het aantal kandidaten afgenomen. Ondanks de aanwezigheid van enthousiaste sollicitanten blijkt de huidige tegemoetkoming onvoldoende aantrekkelijk.

De medische keuringen zijn pas zeven maanden na het verstrijken van de vervaldatum gedeeltelijk op gang gekomen. Hierdoor zijn de bevoegdverklaringen, oftewel luchtverkeersleidersbrevetten, van meerdere luchtverkeersleiders verlopen, waardoor het hun op grond van de internationale regelgeving van de International Civil Aviation Organization (ICAO), de Civil Aviation Regulations Suriname (CARS) en de Surinaamse wetgeving, in het bijzonder artikel 12 lid 2 van het Besluit Personeel; Bewijzen van Bevoegdheid (Wet van 12 maart 2002, houdende regels betreffende de veiligheid en de beveiliging van de burgerluchtvaart in Suriname, S.B. 2002 no. 24), verboden is luchtverkeersdiensten te verlenen.

Daarnaast benadrukt SATCA dat de continuïteit van de luchtverkeersleiding de afgelopen periode, waar mogelijk, in belangrijke mate is gewaarborgd en vertragingen tot een minimum zijn beperkt dankzij de vrijwillige inzet van haar leden door middel van invaldiensten.

Verantwoordelijkheid

Eventuele schadeclaims van luchtvaartmaatschappijen als gevolg van operationele beperkingen kunnen niet op individuele werknemers worden verhaald wanneer zij binnen hun wettelijke en contractuele rechten handelen. De bestuurlijke verantwoordelijkheid berust te allen tijde bij de bevoegde autoriteiten, in het bijzonder bij de minister die verantwoordelijk is voor het luchttransport.

Communicatie en vertrouwen

SATCA betreurt het dat herhaaldelijk onvolledige of onjuiste informatie publiekelijk wordt gedeeld. Accurate communicatie is essentieel voor het behoud van vertrouwen tussen overheid, personeel en samenleving.

Wij roepen het ministerie op om, alvorens in de media uitlatingen te doen over vermeende verworvenheden, toekomstige communicatie zorgvuldig af te stemmen op de feitelijke situatie en reeds gemaakte afspraken voortvarend uit te voeren.

Oproep tot constructief overleg

SATCA blijft bereid tot constructief overleg en ziet uit naar concrete vervolgstappen van het ministerie, het Onderhandelingsorgaan en de regering, ondanks dat de bereidheid tot medewerking onder onze leden merkbaar afneemt.

Alleen door samenwerking, transparantie en wederzijds respect kan een duurzame oplossing worden bereikt voor de structurele uitdagingen binnen de luchtverkeersleiding.