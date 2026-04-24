Raymann viert Bigi Yari op het podium en keert terug zoals vanouds

Na acht jaar staat Jörgen Raymann weer met een avondvullende voorstelling op de planken. In zijn nieuwe show maakt hij op humoristische wijze de balans op van zijn leven en stelt hij zichzelf de vraag of hij terug moet naar waar hij vandaan komt.

Het theater wordt daarbij omgetoverd tot een intieme verjaardagsetting. Het publiek is te gast op zijn 60e verjaardag, zijn Bigi Yari, en wordt via verschillende personages meegenomen langs het verleden, maar vooral ook richting de toekomst.

Een aantal bekende typetjes uit zijn doorbraakvoorstelling Even Slikken keert kort terug. Inmiddels zijn ook zij ouder en volwassener geworden. Dat levert herkenbare en hilarische scènes op over het zoeken naar je plek in Nederland met een niet-Nederlandse achtergrond.

Raymann behandelt de uitdagingen van zijn generatie op zijn vertrouwde manier: scherp, warm en met veel humor. Hij pleit voor meer geduld met elkaar, meer verbinding en minder boosheid. Af en toe afschakelen, zo lijkt de boodschap, kan geen kwaad.

Een opvallende verrassing in de voorstelling is zijn nieuwe typetje Oom Ignaas, compleet met ukulele.

Met deze show is Raymann terug zoals het publiek hem kent: muzikaal, amicaal en radicaal grappig.