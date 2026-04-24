Politie onderschept bus met ruim 2.500 schildpadeieren in vuilniszakken

De politie van Regio Oost Suriname heeft donderdagmiddag 23 april twee verdachten aangehouden na een opmerkelijke vondst in een Noah-bus. In het voertuig werden zeven vuilniszakken met in totaal meer dan 2.500 schildpadeieren aangetroffen.

De verdachten, afkomstig uit Galibi en Albina, vervoerden de eieren in grote zwarte zakken in de bus. Op de foto is te zien hoe de zakken verspreid in het voertuig lagen, onder meer op de zitplaatsen en vloer.

Na de ontdekking zijn beide verdachten aangehouden en in verzekering gesteld. De politie van Meerzorg heeft de zaak verder in onderzoek.

De in beslag genomen krapé-eieren zijn samen met de Dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) vernietigd in de rivier. Verdere details over de herkomst van de eieren zijn nog niet bekendgemaakt.

Vorige week trof de Surinaamse politie bij de controlepost te Stolkertsijver ook al meerdere zakken met schildpadeieren aan in een busje. Een deel daarvan was onder de motorkap verstopt:

Politie ontdekt zakken met schildpadeieren onder motorkap

Indiase minister Jaishankar naar Suriname voor overleg over handel, defensie en 50 jaar diplomatieke banden
