Maroef Amatstam na 21 jaar weer samen met de Kasimex Houseband

Maroef Amatstam staat na 21 jaar weer samen met de Kasimex Houseband op het podium in Nederland. De populaire zanger, die van 1992 tot 2005 deel uitmaakte van de band uit Suriname, is als speciale gast verbonden aan de Tyar A Lobi Holland Tour 2026.

Kasimex is inmiddels in Nederland en maakt zich op voor een reeks optredens. Een van de opvallende optredens is een speciale clubshow op Koningsnacht, zondag 26 april, in de Sir Winston Club in Rijswijk, tijdens ADJUMA – het heetste feestje van Zuid-Holland.

Voor Amatstam voelt de tour als een bijzonder weerzien. “Na 21 jaar ga ik weer met de groep richting Nederland. Het wordt een uitdagende trip, maar we gaan met volle energie en veel lobi”, zei hij eerder tegen de Ware Tijd.

Volgens manager Remy Bhailal is de terugkeer van Amatstam extra speciaal, omdat de zanger al geruime tijd niet meer in Nederland heeft opgetreden. Naast hem reizen ook MC Kevin Cruickzz en DJ Lennox mee met het gezelschap.

De Kasimex Houseband, die dit jaar 34 jaar bestaat, staat bekend om haar brede repertoire en optredens op uiteenlopende podia: van huwelijken en verjaardagen tot clubs en grote evenementen. Speciaal voor de huidige tour brengt de groep ook nieuwe muziek uit.

De Tyar A Lobi Holland Tour 2026 loopt van 19 april tot en met 4 mei en telt in totaal zes optredens.