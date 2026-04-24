Man probeert van brug te springen na ruzie met vrouw, omstanders voorkomen drama

Een man die zwaar onder invloed van alcohol verkeerde, heeft donderdagavond geprobeerd van de Vabi-brug in het Saramaccakanaal te springen. Waterkant.Net verneemt dat hij daarvoor ruzie had met zijn vrouw en daarna een einde aan zijn leven wilde maken.

De man bevond zich op de steunconstructie aan de onderzijde van de brug. Zijn vrouw probeerde hem enige tijd tegen te houden om te voorkomen dat hij in het water sprong. Voorbijgangers die het incident opmerkten, schoten haar te hulp.

Ondanks meerdere pogingen van omstanders om hem op andere gedachten te brengen, reageerde de man agressief, weigerde hij te luisteren en bleef hij aandringen om in het water te springen.

Op een gegeven moment grepen omstanders in en haalden hem met kracht van de onderzijde van de brug, waarna hij op het brugdek werd gezet. Daarmee werd een mogelijk tragische afloop voorkomen. Beelden van het voorval circuleren op sociale media.

De gealarmeerde politie was snel ter plaatse en bracht de man over naar het politiebureau.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten helpt. Ga naar je huisarts of neem contact op met het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) via 477190, of bel de crisishulplijn 114 (maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 15.00 uur).