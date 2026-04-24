Inheemse diaspora eist volgende stap: ‘Erkenning alleen is niet langer genoeg’

De inheemse diaspora in Nederland wil niet langer blijven steken in gesprekken over erkenning, maar dringt aan op concrete stappen, wetgeving en handhaving rond de positie van inheemse gemeenschappen in Suriname. Dat signaal is dinsdag 21 april 2026 afgegeven tijdens een eerste consultatie met de Surinaamse ambassade in Den Haag.

Bij de bijeenkomst kwamen zestien vertegenwoordigers van verschillende inheemse organisaties en disciplines samen. Opvallend was dat zij niet afzonderlijk, maar bewust als collectief het gesprek met de ambassade aangingen. Volgens het persbericht werd die gezamenlijke opkomst ook door de ambassade nadrukkelijk opgemerkt.

De meest indringende boodschap kwam naar voren rond de jarenlange strijd voor grondrechten. Tijdens het overleg werd benadrukt dat deze strijd al meer dan vijftig jaar wordt gevoerd. Volgens de aanwezige organisaties is het moment aangebroken om de stap te maken van erkenning naar daadwerkelijke uitvoering.

Ook de actuele situatie in Suriname werd stevig aangekaart. Landrechten, concessies, mijnbouw, vervuiling en gezondheidsrisico’s werden genoemd als urgente problemen. Daarbij werd benadrukt dat het niet alleen om een inheemse kwestie gaat, maar om een probleem dat heel Suriname raakt.

Naast de politieke en juridische zorgen werd ook stilgestaan bij cultuur, taal, muziek, rituelen en traditionele kennis. De diaspora ziet voor zichzelf een belangrijke rol als drager van die kennis en als brug tussen Suriname en Nederland. De bijeenkomst werd geopend met een ritueel en het gezamenlijk zingen van het Surinaamse volkslied.

De ambassade gaf aan dat de consultatie bedoeld was om te luisteren en beter inzicht te krijgen in de diaspora. De opgehaalde input zal worden gebundeld en richting Suriname worden doorgeleid, met als doel te komen tot concrete vervolgstappen.

Volgens de deelnemende organisaties moet deze eerste ontmoeting uitmonden in structurele afstemming, blijvende betrokkenheid van de diaspora en concrete opvolging van de besproken thema’s. De bijeenkomst wordt daarom niet gezien als eindpunt, maar als het begin van een nieuwe fase waarin de inheemse diaspora zich zichtbaar en georganiseerd heeft gepositioneerd.