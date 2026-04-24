Indiase minister Jaishankar naar Suriname voor overleg over handel, defensie en 50 jaar diplomatieke banden

De minister van External Affairs van India, Subrahmanyam Jaishankar, brengt van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 mei 2026 een officieel bezoek aan Suriname. Het bezoek staat in het teken van de 9e Joint Commission Meeting tussen Suriname en India, waarbij delegaties van beide landen overleg zullen voeren over meerdere belangrijke samenwerkingsterreinen.

Tijdens de ontmoeting komen onder meer handel en economie, defensie en veiligheid, en multilaterale en bilaterale samenwerking aan de orde. Het overleg krijgt extra betekenis omdat Suriname en India stilstaan bij 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen beide landen.

Aan het einde van de meeting vindt een persmoment plaats, waarbij beide ministers de media te woord zullen staan. Media krijgen daarbij de gelegenheid maximaal drie vragen per medium te stellen.

Het ministerie heeft redacties gevraagd hun vragen uiterlijk maandag 27 april 2026 vooraf in te dienen, bij voorkeur gericht op de 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en India.