VS rust Surinaams interventieteam uit in strijd tegen zware grensoverschrijdende criminaliteit

De Verenigde Staten hebben hun steun aan Suriname in de aanpak van zware georganiseerde criminaliteit verder opgevoerd. Het Judicial Intervention Team heeft daarbij nieuwe beschermende uitrusting en communicatieapparatuur ontvangen om beter voorbereid te zijn op operaties tegen onder meer drugshandel, mensenhandel en andere vormen van transnationale misdaad.

De overhandiging vond plaats op 20 april en moet de operationele slagkracht van het team merkbaar vergroten. Met de nieuwe middelen wordt niet alleen de paraatheid verbeterd, maar ook de samenwerking tijdens gezamenlijke acties versterkt. Daarmee krijgt het Surinaamse interventieteam extra steun in een strijd die steeds internationaler en complexer wordt.

De ondersteuning is gefinancierd door het International Narcotics and Law Enforcement-bureau van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat gebeurt binnen het kader van het Caribbean Basin Security Initiative, een programma dat erop gericht is de veiligheids- en rechtshandhavingscapaciteiten in de regio te versterken.

Met deze stap onderstrepen de Verenigde Staten en Suriname dat de bestrijding van georganiseerde misdaad, drugshandel en mensenhandel hoog op de agenda blijft staan. De hulp bestaat niet alleen uit materiaal, maar past ook in een bredere samenwerking waarbij gerichte ondersteuning en training centraal staan.

De boodschap achter deze steun is duidelijk: de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit vraagt om goed uitgeruste diensten en nauwe internationale samenwerking. Volgens de Amerikaanse ambassade moet die gezamenlijke inzet uiteindelijk bijdragen aan een veiliger Suriname en een veiliger regio.