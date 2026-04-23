Verwoestende brand in binnenstad legt structureel probleem bloot: ‘Het is wachten op de volgende ramp’

Een felle brand aan de Klipstenenstraat en Heerenstraat in Suriname heeft opnieuw de kwetsbaarheid van de binnenstad van Paramaribo pijnlijk zichtbaar gemaakt. In de nacht van woensdag op donderdag ging een drie verdiepingen hoog betonnen pand volledig in vlammen op. Het gebouw, waarin voorheen verzekeringsmaatschappij CLICO was gevestigd, kon niet worden gered.

Volgens eerste informatie is de brand vermoedelijk ontstaan in een nabijgelegen verlaten houten pand op nummer 27. Dit pand zou al langer bekendstaan als schuilplaats voor dak- en thuislozen en is eveneens volledig afgebrand. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De Surinaamse brandweer, onder leiding van brandmeester Vismale, wist het vuur onder controle te krijgen en verdere uitbreiding te voorkomen. Daarbij werd ook ondersteuning geboden om voldoende bluswater beschikbaar te houden. De inzet van de hulpdiensten wordt breed geprezen.

Ondernemer Henna Draaibaar van The Backlot spreekt van een incident dat ternauwernood geen grotere ramp is geworden. Het gebouw waar de Backlot is gevestigd bevind zich pal naast de plek waar brand uitbrak.

Volgens haar is dit opnieuw een duidelijk signaal dat de situatie in de binnenstad structureel onveilig is. Zij wijst erop dat leegstaande en vervallen panden al jaren worden gebruikt voor onder meer bewoning, koken en drugsgebruik, wat het risico op brand aanzienlijk vergroot.

“Als dit niet structureel wordt aangepakt, is het niet de vraag óf het opnieuw misgaat, maar wanneer,” stelt Draaibaar in onderstaande posting op Facebook. Zij roept de overheid op om eindelijk in te grijpen en gevaarlijke panden aan te pakken.

De omvang van de schade is nog niet volledig vastgesteld. Ook is nog onduidelijk of het afgebrande pand verzekerd was. De autoriteiten zetten het onderzoek naar de oorzaak van de brand voort.