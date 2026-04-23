Politie ontdekt zakken met schildpadeieren onder motorkap

De politie bij de controlepost te Stolkertsijver in Oost-Suriname ontving op donderdag 16 april via het Command Center een telefonische melding dat een bestuurder van een zwartgelakte Toyota Noah-bus, vermoedelijk rijdend vanuit Marowijne richting Paramaribo, in het bezit was van krapé-eieren.

Naar aanleiding van deze melding werd het voertuig een stopteken gegeven, waaraan de bestuurder voldeed. Bij een algehele controle trof de politie meerdere zwarte zakken aan in het busje, waaronder ook onder de motorkap. In deze zakken bevonden zich krapé-eieren.

Aangezien het rapen van krapé-eieren bij wet verboden is, werd de bestuurder voorgehouden dat hij de Jachtwet had overtreden.

Op grond van de omstandigheden en de bevindingen van de politie werd de verdachte, T.I., aangehouden ter zake overtreding van de Jachtwet en de Wet op Economische Delicten en voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. Na afstemming met het Surinaams Openbaar Ministerie werd de verdachte in verzekering gesteld.

De schildpadeieren, evenals het voertuig, zijn in het belang van het onderzoek in beslag genomen en overgedragen aan de politie van bureau Richelieu, waar het verdere onderzoek plaatsvindt. Het aantal eieren is niet bekendgemaakt.