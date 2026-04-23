Monorath: "Nagegaan wordt hoe hersteltraject voor zwaar beschadigd borstbeeld Ramdat Misier kan worden ingezet"

borstbeeld Ramdat Misier gestolen

ADJUMA Party

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie in Suriname (JusPol) vindt het ontzettend jammer dat het borstbeeld van oud-president Ramdat Misier zwaar beschadigd teruggevonden. In deze zaak zijn er ondertussen twee verdachten aangehouden en er wordt nagegaan hoe het borstbeeld kan worden hersteld.

“Het is ontzettend jammer dat wij moeten constateren dat het beeld is vernietigd. We zullen nu nagaan op welke wijze wij een hersteltraject hiervoor moeten inzetten. De familie is daarover ook geïnformeerd geworden.

Werken in de Caribbean

Er zijn wat verzoeken gekomen van kunstenaars vanuit de samenleving. Die hebben gevraagd op welke wijze wij dit soort staatsbezittingen, die deel zijn van ons cultureel erfgoed kunnen beveiligen. En wij moeten die vraag gaan beantwoorden”, zei Monorath woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

Vooralsnog is het gestolen borstbeeld van de musicus Eddy Snijders, die langs de Fort Zeelandiaweg nabij het kabinet van de president stond, niet terecht. Met het verder bestendigen van de veilige zone in de binnenstad van Paramaribo is er meer zichtbaarheid van de politie en BBS’ers.

“We zijn dat bezig up te graden. Er komt heel binnenkort nog een hulppost van de politie aan het einde van de Waka Pasie. En we zijn bezig met het verder optimaliseren van politie en BBS’ers in de veilige zone”, aldus de minister.

shop now
Caribbean Paas Party

