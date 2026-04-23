Monorath: “Ik sta 100% achter het vraagstuk van de terreinen van het gevangeniswezen”

“De prikactie is niet het juiste model om te staken, maar ik sta voor 100% achter het vraagstuk van de terreinen van het gevangeniswezen in Suriname”, zegt minister Harish Monorath van Justitie en Politie (JusPol) over de prikactie die de leden van de Bond van Penitentiaire Ambtenaren Suriname (BPAS) hebben besloten te houden.

De aanleiding voor het besluit is het uitblijven van duidelijkheid rond de zogenoemde ‘weggegeven gevangenisterreinen’. Voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering op woensdag zei Monorath wel voor honderd procent achter het vraagstuk van de terreinen van het gevangeniswezen in Suriname te staan.

Het gaat om terreinen te Santo Boma en Hazard. Bij Santo Boma was het terrein ongeveer 65 hectare groot en bestemd voor het gevangeniswezen van Suriname. Opeenvolgende regeringen hebben volgens Monorath daaraan geknibbeld en stukjes weggegeven aan derden, waaronder burgers en ambtenaren.

“Nu is het zodanig uitgegeven dat zelfs op 100 en 150 meter van de schutting van het gevangeniswezen bij Santo Boma gronden in grondhuur zijn verstrekt. En dat kan niet. Omdat je niet zo dichtbij een gevangenis kan bouwen, want als er een uitbraak is… de eerste plek waar de mensen zich gaan verschuilen is bij die mensen die daar wonen. En die gaan als eerste gegijzeld worden.

Dus het is niet geschikt om te wonen. De internationale standaarden van veiligheid gebieden dat in een bepaalde omtrek rondom een gevangenis er geen bebouwingen mogen zijn”, stelde hij.

Santo Boma was volgens Monorath een modellocatie. Het is gebouwd in een moeras om het moeilijk te maken voor gevangenen om te kunnen vluchten. Daarnaast was het inmiddels uitgegeven terrein bestemd voor een op te zetten vrouwengevangenis, kindergevangenis en een locatie voor de opvang van mensen met psychische stoornissen en dak- en thuislozen.

Het feit dat de vrouwengevangenis nu in de mannengevangenis is ondergebracht, is in strijd met internationale normen. “U weet dat zich in Paramaribo en Wanica ongeveer 500 daklozen bevinden en dat die mensen ook een plek moeten hebben om ergens gehuisvest te worden”, aldus de minister.