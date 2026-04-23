Man na groepsmishandeling opgepakt: slachtoffer liep gapende hoofdwond op

De politie van Regio Oost-Suriname heeft woensdagmiddag een verdachte aangehouden in een zaak van ernstige geweldpleging, waarbij een 31-jarige man zwaar gewond raakte. Het gaat om de 51-jarige Soeradjkoemar M., die ervan wordt verdacht samen met drie andere mannen op brute wijze te hebben toegeslagen.

De mishandeling vond plaats op 4 april 2026 en had volgens de beschikbare informatie een bijzonder gewelddadig verloop. Het slachtoffer, R.D., werd door meerdere mannen onder handen genomen en liep daarbij een gapende wond aan het hoofd op.

Over de aanleiding van het geweld tast de Surinaamse politie vooralsnog nog in het duister.

Met de arrestatie van Soeradjkoemar is één verdachte in beeld, maar de zaak is daarmee nog niet rond. De drie andere mannen die bij de mishandeling betrokken zouden zijn geweest, zijn nog voortvluchtig. Juist dat maakt de zaak extra zorgwekkend, omdat een deel van de vermoedelijke daders nog altijd niet is opgespoord.

De aangehouden verdachte is inmiddels in verzekering gesteld. De politie van Meerzorg zet het onderzoek voort om de toedracht van de mishandeling volledig in kaart te brengen en de overige verdachten op te sporen.