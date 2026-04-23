Landveld over luchtverkeersleiders: “Gelukkig hebben we tot op dit moment geen claims”

“Gelukkig hebben we tot op dit moment geen claims”, zegt minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) over het feit dat bepaalde vluchten vanwege ziekmeldingen van luchtverkeersleiders in Suriname moeten uitwijken naar andere landen om daar veilig te kunnen landen.

Voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering woensdag benadrukte de bewindsman weliswaar geen slapende honden wakker te willen maken, maar nog uitkijkt of zulke claims nog komen aangezien luchtvaartmaatschappijen door het uitwijken meer kosten bij krijgen. Indien deze claims wel komen, zullen die wel worden voorgelegd aan degenen die volgens hem ervoor gezorgd hebben dat die claims zijn gekomen.

TCT is nog steeds bezig met het trainen van nieuwe luchtverkeersleiders. Deze zullen indien alles goed verloopt rond de maanden september-oktober ook worden ingezet om het bestaande tekort op te vangen. Het personeel kiest nu voor ziekmeldingen als actiemodel, waardoor het ook moeilijk wordt dit juridisch aan te pakken. Hierdoor kan de zaak niet aan de rechter worden voorgelegd met als resultaat dat er periodiek sprake is van een lege toren.

Volgens Landveld zijn zaken geruime tijd structureel verkeerd gegaan, waardoor er nu echt een structurele oplossing nodig is. En alhoewel het traject daartoe al is ingezet, zullen er tot op dat moment nog incidenten zijn. De minister stelde op dezelfde lijn met president Jennifer Simons te staan en gaf aan dat er afspraken met de luchtverkeersleiders op een aantal punten waren.

“De punten waarop wij als ministerie verantwoordelijk voor waren of zijn, die hebben we allemaal ingevuld. Het gaat om overwerkvergoeding, medische keuring, aanvraag voor telefoons en de aanvraag om de verhoging van 5.000 SRD naar 10.000 SRD te geven aan de luchtverkeersleiders in opleiding. Dat hebben we allemaal gedaan. Wat wij niet kunnen doen als ministerie is die looncorrectie geven, omdat we dat als ministerie zelf niet kunnen doen.

We hebben de zaak aangebracht bij het Onderhandelings Orgaan van de overheid en de luchtverkeersleiders zijn nog steeds in onderhandeling met hun. Dus wanneer wij dan vandaar uit een advies krijgen, dan kunnen we op basis van dat advies handelen”, aldus de minister.