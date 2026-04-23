VIDEO: Felle brand uitgebroken in pand binnenstad van Paramaribo

In de binnenstad van Paramaribo is woensdagavond 22 april 2026 omstreeks 19:15u een felle brand uitgebroken. Volgens de eerste berichten is de brand begonnen in een pand op de hoek van de Herenstraat en Klipstenenstraat in Suriname, ter hoogte van Happy Supermarkt.

Het vuur is daarna overgeslagen op een ander pand. Uit onderstaande video blijkt dat het gaat om het pand waar Clico Life Insurance Company was gevestigd. In dezelfde omgeving bevindt zich ook het gebouw van The Backlot.

De Surinaamse brandweer is zwaar uitgerukt en is op het moment van schrijven met man en macht bezig het vuur te bestrijden. De firma Kuldipsingh is ook ter plaatse met watertanks om te assisteren.

De politie heeft een dringend beroep op weggebruikers gedaan om de omgeving te vermijden en alternatieve routes te kiezen om hun eindbestemming te kunnen bereiken, aangezien het verkeer is omgeleid.