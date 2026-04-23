Crackverkoop aan huis in Meerzorg: klanten staan met geld in hand in de rij

De politie van Regio Oost Suriname heeft begin deze week een vermoedelijke crackdealer op heterdaad aangehouden aan de Redjoweg in Meerzorg. De man zou van zijn woning een verkooppunt hebben gemaakt, waar drugsverslaafden zich volgens informatie zelfs in een rij opstelden om crack te kopen.

Bij de inval stuitten agenten op een opvallend tafereel. Drie personen stonden met geld in hun handen te wachten, terwijl de verdachte op een kleine tafel bezig was een blok crackcocaïne in stukken te snijden voor verdere verkoop. De man werd direct ingerekend en overgebracht naar het politiebureau van Meerzorg. Hij is hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de crack niet in grote partijen op de locatie aanwezig was, maar telkens in kleine hoeveelheden werd aangevoerd door een man in een personenauto. De aangehouden verdachte zou de drugs vervolgens zelf in kleine porties hebben verdeeld en verkocht, kennelijk in een poging om op snelle wijze aan geld te komen.

De zaak krijgt een extra opmerkelijke lading door het feit dat op 14 april ook de buurman van de verdachte, die vlak naast hem woont, al op heterdaad werd aangehouden voor de verkoop van crackcocaïne. Die verdachte zit nog steeds vast. Daarmee lijkt dezelfde buurt in korte tijd opnieuw in beeld te zijn gekomen als plek waar openlijk in drugs werd gehandeld.

Verder is gebleken dat ook jongeren zich vaker ophielden op de locatie om drugs te kopen. Juist dat aspect baart extra zorgen, omdat het erop wijst dat de handel niet alleen zichtbaar was voor de omgeving, maar ook een aantrekkingspunt vormde voor jonge kopers.

De politie van Regio Oost zet het onderzoek in deze zaak voort.

