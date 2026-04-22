Reyme bezorgd over toename agressief gedrag

A20-parlementariër Steven Reyme is ook bezorgd over het feit dat er constant overmatig geweld heerst in de Surinaamse samenleving, waarbij burgers vaak ook het recht in eigen handen nemen of zelfs overgaan tot het plegen van criminele handelingen. De politicus, die ook voorganger is van de Volle Evangeliegemeente Logos International in Paramaribo, constateert dat Suriname niet langer een door waarden gedreven natie is.

“Ik begrijp dat het economisch niet goed gaat, dus er is heel veel stress en agressiviteit. Maar we moeten toch samen gaan kijken hoe we toch door middel van goede communicatie en praatprogramma’s de mensen kunnen uitleggen dat het nemen van het recht in eigen handen ons niet verder brengt.

We begrijpen dat mensen soms gedreven worden. Zelf bij ons. Mensen die leningen nemen. Je helpt ze en daarna kan je ze nooit meer bereiken. Je begrijpt de situatie aan de ene kant, maar aan de andere kant moeten we toch meer gaan nadenken hoe die emotionele intelligentie te stimuleren en te bevorderen. Want mensen raken emotioneel geprikkeld en kunnen dan dingen doen waar ze hun hele leven spijt van kunnen hebben”, zei Reyme in het programma De Koffiepraat op radio SRS.

Veel personen leggen vaak handelingen, waaronder het mishandelen van derden, op video vast en kiezen ervoor om dit op sociale media te delen. Volgens de politicus zijn er een aantal oorzaken die ertoe geleid hebben dat het gedrag van de Surinamer en de mens in het algemeen nu heel anders is.

Een voorbeeld van een nadeel van de moderne technologie is dat veel personen eerder op de smartphone bezig zijn dan met elkaar een conversatie te voeren. Belangrijk daarom is dat sterke gezinnen, relaties en waarden weer worden gestimuleerd. Een voorbeeld is om niet gewoon ‘fawaka’ te zeggen bij het groeten, maar liever ‘hoe gaat het met u?’ of ‘goedemorgen’.

“Zoals dat vroeger was. Dus hoe meer waarde je hecht aan je medemens, hoe makkelijker het is om te zeggen dat je die handeling niet gaat plegen. Maar wanneer we als robots functioneren in een materialistisch gedreven samenleving, dan gaat men tot het uiterste en deng man ne spang. We moeten dus een meer door waarden gedreven natie worden”, aldus Reyme.