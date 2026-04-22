Politie onderzoekt mishandeling van militair door schuldeiser

HomeOnderwerpenJustitie en politiePolitie onderzoekt mishandeling van militair door schuldeiser
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

-

0
De Recherche van Regio Paramaribo is een onderzoek gestart naar aanleiding van een video die momenteel op sociale media viraal gaat, waarop te zien is hoe de militair, tevens eigenaar van G&D Beheer Suriname, Giavero Dors, op straat door een man wordt mishandeld.

Volgens uitingen van de betrokken man in de video zou de militair hem nog een bedrag van bijna 40.000 SRD verschuldigd zijn. De militair zou lange tijd niet te zien zijn geweest. Toen de schuldeiser hem tegenkwam, eiste hij ter plaatse zijn geld terug. Het is vooralsnog niet bekend hoe de confrontatie is afgelopen.

De politie meldt in een persbericht dat inmiddels de nodige stappen zijn ondernomen om de zaak strafrechtelijk te onderzoeken en af te handelen. Benadrukt wordt dat het recht in eigen handen nemen strafbaar is.

De militair in kwestie is geen onbekende bij justitie. Hij werd in 2024 en 2025 aangehouden voor onder andere oplichting en verduistering. In mei 2025 werd hij bovendien internationaal gesignaleerd door de Surinaamse politie.

Dors werd uiteindelijk aangehouden na doorslaggevende tips van bewoners van Saint-Laurent-du-Maroni in Frans-Guyana.

RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival