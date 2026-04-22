Ouders overleden peuters spreken diepe dank uit voor massale steun in periode van intens verdriet

Dinsdag 21 april vond de uitvaart plaats van de drie kindjes die op 11 april jongstleden dood binnengebracht werden bij de Spoedeisende Hulp (SEH).

In deze onbeschrijfelijk zware periode van rouw en intens verdriet spreken de ouders van de overleden peuters hun oprechte dank uit aan iedereen die hen heeft gesteund bij het verlies en de uitvaart van hun kinderen.

Zij zijn familie, vrienden, kennissen, religieuze leiders, gemeenteleden en alle anderen dankbaar voor de gebeden, bezoeken, troostende woorden en praktische hulp.

Ook spreken zij hun waardering uit voor de inzet van dragers, parkeerwachters, ushers, zangers, muzikanten, obers, medische hulpdiensten, de politie en overige begeleiders.

Daarnaast danken zij de overheid, hun werkgever, collega’s, buren en de gemeenschap voor de betrokkenheid, ondersteuning en solidariteit in deze moeilijke tijd.

Volgens de ouders heeft alle steun, groot of klein, hen geholpen om deze onbeschrijfelijk zware periode door te komen.