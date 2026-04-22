Nog twee verdachten aangehouden in zaak rond broertje Kappalani

Het onderzoek naar de gewelddadige roof en gijzeling van de inzittenden van een Noah-busje heeft opnieuw geleid tot aanhoudingen. Dinsdag zijn de 31-jarige Miguel B. en de 30-jarige Densio K. door leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) aangehouden na uitgewerkte informatie van gespecialiseerde inlichtingeneenheden.

De twee worden in verband gebracht met de zaak waarin afgelopen zaterdag hoofdverdachte Harvey W., alias ‘Awillo’, werd gearresteerd. Harvey is de broer van artiest Orlando W., beter bekend als ‘Kappalani’, en kwam na intensief speurwerk van de inlichtingendiensten in beeld.

Na zijn arrestatie werd Harvey overgedragen aan Recherche Midden, die het verdere onderzoek op zich heeft genomen. Diezelfde avond werden na intensief speurwerk ook K.R. (23) en E.J. (38) op verschillende locaties aangehouden.

Met de nieuwe aanhoudingen van dinsdag lijkt het net zich verder te sluiten rond de verdachten die betrokken zouden zijn bij de brute overval. In totaal zijn inmiddels vijf verdachten aangehouden.

De overval vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag 21 maart aan de Magentakanaalweg. Twee inzittenden van een Noah-busje werden daar overvallen, zwaar mishandeld en vervolgens gegijzeld. Het voertuig is tot op heden spoorloos.

Na de melding trof de politie de slachtoffers zwaargewond en nauwelijks aanspreekbaar aan langs de Helena Christinaweg. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal over het lot van de verdachten worden beslist.