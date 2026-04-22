Minister: “Wie ontoerekeningsvatbaar is, kan niet in de gevangenis worden opgesloten”

De zaak waarbij een 30-jarige dak- en thuisloze man afgelopen dinsdag aan de Maagdenstraat een vrouw steekverwondingen heeft toegebracht, is volgens minister Harish Monorath van Justitie en Politie (JusPol) niet eenvoudig. Volgens de bewindsman schrijft de wet duidelijk voor dat iemand die ontoerekeningsvatbaar is, in een instelling of gesticht moet worden geplaatst, alwaar zijn traject van herstel kan worden voorbereid.

“De wet in Suriname is duidelijk: wie ontoerekeningsvatbaar is, kan niet in de gevangenis worden opgesloten. Sroto a man poti na Santo Boma en dan wat en hoe?”, zei Monorath woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Volgens de bewindsman beschikt ook het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) niet over een dergelijke opvang voor zulke personen. Dus het laatste woord hierover is ook nog niet gezegd. Wel heeft hij overleg gehad met de veiligheidsadviseurs van de president om na te gaan hoe de zwerversproblematiek zinvol, humanitair en adequaat kan worden aangepakt.

Het gaat volgens de bewindsman om ruim 500 zwervers en niet eenieder binnen deze groep heeft een mentale achterstand. Sommigen van hen zijn verslaafd aan alcohol en drugs, waardoor zij bij een verslavingskliniek moeten worden begeleid om daarvan af te komen.

Ondertussen blijven zij een gevaar voor de gemeenschap vormen. Dagelijks zijn er volgens hem gevallen van zwervers die achter mensen aanrennen met een stok of mes. Hij betreurt het vooral dat de vrouw slachtoffer is geworden van een dergelijk incident.

Voor nu kan de politie deze groep zwervers niet van de straat halen, omdat zij geen plaats heeft om hen op te vangen. Hierdoor zijn zij na enkele dagen weer op straat. Helaas zijn er ook niet genoeg opvangmogelijkheden in Suriname om te kunnen helpen.