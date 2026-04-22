Mercedes-Benz voor woning volledig verwoest door brand

Een Mercedes-Benz is in de nacht van zondag op maandag 20 april volledig in vlammen opgegaan op een erf aan de Kapitein Chris Silosweg in Moengo. Dankzij de alerte reactie van surveillerende politieambtenaren werd de brand rond 04.00 uur ontdekt, waarna direct de nodige hulpdiensten werden ingeschakeld.

De politie merkte tijdens surveillance rookontwikkeling op in de omgeving en besloot poolshoogte te nemen. Daarbij troffen de agenten een geparkeerd voertuig op het erf van een woning aan dat al in brand stond. De brandweer en de EBS werden onmiddellijk ingeschakeld om assistentie te verlenen.

Opmerkelijk is dat de bewoners aanvankelijk niet wisten dat er brand was uitgebroken. Kort na de melding kwam de eigenaresse van het voertuig naar buiten. De brandweer kon echter niet voorkomen dat de wagen volledig verloren ging.

Volgens een vrouw die op het adres verblijft, behoort het voertuig toe aan haar partner, die werkzaam is in het binnenland. Zij verklaarde dat zij rond 21.00 uur thuis was gekomen en het voertuig op het erf had geparkeerd.

De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident.