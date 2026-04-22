KLM-vlucht uit Suriname maakt medische tussenlanding in Ierland

De KLM-vlucht van zondag 19 april van Paramaribo naar Amsterdam heeft een tussenlanding moeten maken in Ierland, omdat een vrouwelijke passagier aan boord dringend medische hulp nodig had.

Na bijna zes uur vliegen bevond vlucht KL714 zich, iets voor 03.30 uur lokale tijd, op ongeveer 100 kilometer ten zuiden van Ierland, toen de bemanning van de Boeing 777-306(ER) een medische noodsituatie uitriep.

In contact met de Ierse luchtverkeersleiding werd door de bemanning toestemming gevraagd om uit te wijken naar Shannon Airport en werd verzocht de hulpdiensten paraat te laten staan. Het toestel kreeg toestemming om uit te wijken naar Shannon en landde daar om 04.05 uur.

Op de luchthaven werd het vliegtuig bij de terminal opgevangen door luchthavenpersoneel en paramedici van de National Ambulance Service. De passagier werd vervolgens per ambulance afgevoerd naar het University Hospital Limerick. Over haar toestand is niets bekendgemaakt.

De vlucht vervolgde volgens lokale media de reis naar Amsterdam Airport Schiphol om 05.40 uur. KLM-vluchten van Paramaribo naar Amsterdam zijn in het verleden meerdere keren uitgeweken naar Shannon Airport vanwege een medische noodsituatie aan boord.