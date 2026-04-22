Container afgeladen met hulpgoederen voor Commewijne en zorginstellingen

Vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname hebben gisteren opnieuw flink de handen uit de mouwen gestoken. Met gezamenlijke inzet werd een grote container tot de nok toe gevuld met hulpgoederen bestemd voor het district Commewijne en verschillende zorg- en onderwijsinstellingen in Suriname.

In de container gingen onder meer ziekenhuisbedden voor het ziekenhuis Ellen, schoolmeubilair voor de Bielkeschool en kantoormeubilair voor het districtscommissariaat. Ook werd gedacht aan Stichting Betheljada, waar kinderen en jongvolwassenen met een ernstige meervoudige beperking worden opgevangen. Voor deze instelling werden een speciaal bed en verbandmiddelen meegestuurd.

Daarnaast zijn ook medische goederen geladen voor een ziekenhuis in Wanica. Het gaat daarbij om onder meer stomamaterialen en bloedbuisjes, die van groot belang zijn voor de zorgverlening.

Volgens de organisatie was het opnieuw een flinke klus om alles geladen te krijgen. Dankzij de inzet van de vrijwilligers is het werk echter succesvol afgerond.

De inklaring van de container zal in Suriname worden verzorgd door districtscommissaris R. Ramsahai. Met deze zending hoopt de stichting opnieuw een praktische bijdrage te leveren aan zorg, onderwijs en ondersteuning van kwetsbare groepen.