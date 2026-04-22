BOG zet denguewagen in voor chikungunyabestrijding in Nickerie

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) voert donderdag 23 april 2026 extra bespuitingswerkzaamheden uit in delen van Nickerie in de strijd tegen chikungunya. Daarbij zal het team gebruikmaken van de zogeheten denguewagen om verschillende buurten gericht te behandelen.

De werkzaamheden vinden plaats in het ressort Nieuw Nickerie, met name in Van Pettenpolder, en in de Westelijke Polder. In deze gebieden zullen meerdere straten en alle omliggende binnenwegen worden aangepakt. De bespuitingen staan gepland tussen 17.00 uur en 21.00 uur.

Het BOG roept bewoners op om enkele voorzorgsmaatregelen te treffen. Zo wordt gevraagd ramen en deuren open te houden, voeding en drinkwater goed af te dekken en vogels af te schermen. Ook is het belangrijk om na de bespuiting voeding en drinkwater van huisdieren te verversen.

Daarnaast adviseert de gezondheidsdienst om baby’s en personen met ademhalingsproblemen extra te beschermen, bij voorkeur door hen tijdens de werkzaamheden in een afgesloten ruimte te houden. Losse kledingstukken dienen eveneens te worden opgeborgen.

Met deze actie wil het BOG de bestrijding van chikungunya verder opvoeren en de overlast van muggen in de getroffen gebieden terugdringen. Bij hevige regenval zullen de bespuitingswerkzaamheden niet doorgaan.