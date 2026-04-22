Automotive merk FOTON keert terug op Surinaamse markt met nieuwe koers en ambitie

Het automerk FOTON maakt officieel zijn rentree in Suriname. Met de herintroductie wil het merk zich opnieuw positioneren binnen de lokale markt en inspelen op de groeiende vraag naar betrouwbare en veelzijdige voertuigen.

De herlancering door Kersten Group of Companies vindt plaats op woensdag 22 april 2026 in Paramaribo en markeert een nieuwe fase voor het merk in het land. Tijdens deze introductie wordt de strategische koers van FOTON gepresenteerd, evenals het vernieuwde productaanbod waarmee het merk zich opnieuw wil profileren.

FOTON, internationaal bekend om zijn bedrijfswagens en pick-ups, richt zich in Suriname op zowel de zakelijke als particuliere markt. Met de herintroductie wordt verwacht dat het merk zich sterker zal positioneren in segmenten waar duurzaamheid, functionaliteit en prijs-kwaliteitverhouding een belangrijke rol spelen.

De stap onderstreept het vertrouwen in de Surinaamse markt en de potentie van de transport- en mobiliteitssector. Met een vernieuwde visie en focus lijkt FOTON zich klaar te maken voor een hernieuwde opmars in het land.

