VIDEO: Zwerver achtervolgt vrouw en steekt haar in gezicht

Een vrouw is dinsdagmiddag slachtoffer geworden van een gewelddadige aanval in de binnenstad. Daarbij liep zij een steekwond in het gezicht op. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor medische behandeling.

Volgens de eerste informatie liep de vrouw over de Maagdenstraat in Suriname, toen zij werd achtervolgd door een 30-jarige dak- en thuisloze man. In een poging de situatie te ontwijken, bleef zij staan bij een straatventer zodat de man kon passeren.

In plaats daarvan stopte de verdachte plotseling en bracht hij haar met een kapotte fles een steekwond in het gezicht toe.

Na de aanval probeerde de man te vluchten, maar hij werd door omstanders tegengehouden totdat de politie arriveerde. Agenten van bureau Centrum hielden de verdachte aan en brachten hem over naar het politiebureau voor verhoor.

De gewonde vrouw werd ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna afgevoerd naar het ziekenhuis. Over haar toestand is vooralsnog niets bekendgemaakt.

De Surinaamse politie onderzoekt de zaak.