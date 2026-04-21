Technicus (61) zakt tijdens eten op werk in elkaar en overlijdt

Een 61-jarige technicus is vanmiddag overleden nadat hij op zijn werk aan de Slangenhoutstraat in Suriname tijdens het eten in elkaar was gezakt.

De redactie van Waterkant.Net sprak met zijn werkgever, die verklaarde dat het slachtoffer als technicus bij hem in dienst was.

Rond 14.00 uur, toen de man op het werk arriveerde, gaf hij aan last te hebben van pijn op de borst. Kort daarna vroeg hij om eten, maar zakte tijdens het eten plotseling in elkaar.

De Surinaamse politie en een ambulance werden direct ingeschakeld. Bij aankomst stelde het ambulancepersoneel vast dat het slachtoffer geen tekenen van leven meer vertoonde.

Vervolgens werd een uitvaartbedrijf ingeschakeld om het lichaam naar het mortuarium over te brengen. Volgens de bevindingen van een arts is de man overleden aan een acuut hartinfarct.