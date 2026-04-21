Overleden vrouw werd onwel na drinken zelfgemaakte smoothie van banaan en melk

De jonge vrouw die dinsdagochtend dood werd binnengebracht op de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), zou volgens haar partner kort daarvoor een zelfgemaakte smoothie hebben gedronken, bestaande uit banaan en melk.

Ze werd door haar partner, de 29-jarige W.K., naar het ziekenhuis vervoerd nadat zij thuis in het ressort Geyersvlijt ernstig onwel was geworden. Volgens zijn verklaring kreeg zij na het drinken van de smoothie hevige buikkrampen en zou zij het hebben uitgeschreeuwd van de pijn.

In eerste instantie werd zij snel overgebracht naar de spoedpost van het St. Vincentius Ziekenhuis. Daar mochten de medische inspanningen echter niet baten. Vervolgens werd besloten haar door te sturen naar de Spoedeisende Hulp van het AZP, waar bij aankomst door een arts werd vastgesteld dat zij reeds was overleden.

De politie van bureau Munder werd na de melding ingeschakeld en stelde direct een onderzoek in. In opdracht van het Openbaar Ministerie is het lichaam van de jonge vrouw in beslag genomen voor obductie, om de exacte doodsoorzaak te kunnen vaststellen.

De vrouw blijkt volgens informatie van de redactie 19 jaar oud te zijn. De politie heeft inmiddels bevestigd dat het gaat om R.M., die na een plotselinge onwelwording is overleden.

Het verdere onderzoek is inmiddels overgedragen aan de politie van Geyersvlijt. Over de precieze toedracht en mogelijke oorzaak van de plotselinge gezondheidsklachten bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid.