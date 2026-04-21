NiNsee 25 jaar; dankbaar voor stonfutu

Met een podcastserie ’25 NiNsee monument’ huldigt het slavernij instituut NiNsee de stonfutu van de organisatie. Volgend jaar bestaat het Nationaal Instituut Nederland slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) 25 jaar. Maar dit jaar bestaat het slavernijmonument van de organisatie 25 jaar. “Wij onze stonfutu heel erg dankbaar”, zegt Dave Ensberg ( voorzitter NiNsee) in een vooruitblik op de mediaspecial.

“Het waren dappere mannen en vrouwen die aan de wieg stonden en onze organisatie hebben opgericht”. Ensberg schetst een beeld van de begin jaren voor de oprichting van het NiNsee. Een aantal van hun worden geïnterviewd door Sam Jones in de tiendelige podcast serie waarvan zowel een audio versie voor de radio gemaakt wordt als een vodcast voor televisie en TV: Barryl Biekman, Roger van Boxtel, Eddy Campbell, Hugo Fernandes Mendes, Roy ‘Kaikusi’ Groenberg, Humphrey Lamur en Alex van Stipriaan.

Diepte punten en hoogte punten

Het was een woelige onthulling van het monument op 1 juli 2002. In aanwezigheid van koningin Beatrix en onder strikte veiligheidsmaatregelen werd een deel van het publiek op afstand gehouden. Zwarte schermen ontnamen veel nakomelingen het zicht op het moment zelf. De onthulling komt in de podcast ook aan de orde. Een enkeling vind zelfs dat de onthulling 25 jaar na dato, overgedaan moet worden. Maar er waren ook hoogte punten zoals in 2023 toen koning Willem-Alexander op 1 juli in de stromende regen zijn historische excuses aanbood voor het Nederlandse slavernijverleden.

Ook de huidige rol en koers van het NiNsee komt aan bod. Moet de organisatie blijven bestaan en zo ja hoe dan? Moet de organisatie niet onafhankelijk van de overheid opereren? “Een goed bestuur en een sterke voorzitter is er nodig”, zegt Biekman die beschouwd wordt als de ‘de voorvrouw’ van het NiNsee. “Geen ouwe jongens krentenbrood-attitude. Met de vuist op tafel”, zegt ze met een glimlach op het gezicht in de podcast en doet er verder het zwijgen toe.

Kritiek is waardevol

De huidige voorzitter Dave Ensberg-Kleijkers noemt de kritiek van deze voorvrouw en grondlegger waardevol. “Alleen de mensen die ons liefhebben, hebben kritiek. Als Barryl zich uitspreekt, is dat een teken van betrokkenheid. Als het haar niets meer zou schelen, zouden wij er niet meer toe doen.”