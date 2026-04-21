Colombiaan aangehouden; mogelijke link met gewapende roofovervallen binnenland

De politie in Suriname heeft maandagavond tijdens een gerichte actie in een appartement in Paramaribo-Noord een Colombiaanse man aangehouden. De verdachte werd overmeesterd door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) in samenwerking met de inlichtingendiensten.

Het gaat om de 42-jarige Jaramillo F. Bij een doorzoeking van het appartement trof de politie een hoeveelheid munitie en wapengerelateerde spullen aan. Volgens informatie van de redactie van Waterkant.Net gaat het om 19 dozen met munitie en patronen, een vuistvuurwapen en meerdere patroonhouders.

De wetsdienaren sluiten niet uit dat de verdachte een rol heeft gespeeld bij gewapende roofovervallen in het binnenland van Suriname. Dat wordt nader onderzocht.

Na zijn aanhouding is de verdachte overgedragen aan Kapitale Delicten (KD), die het verdere onderzoek leidt.