HomeOnderwerpenJustitie en politie‘Beeren’ door ingehaalde weggebruiker verboden volgens Rijbesluit
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

‘Beeren’ door ingehaalde weggebruiker verboden volgens Rijbesluit

pick-up in vrachtwagen gebeerd

Volgens artikel 7 lid 5 van het Rijbesluit 1957 mag een ingehaald wordende weggebruiker zijn snelheid niet opvoeren (bekend als ‘beeren’ in Suriname).

De inhalende weggebruiker mag zich na het inhalen niet eerder naar links begeven (afsnijden), dan uit een oogpunt van gevaar voor of belemmering van het ingehaalde verkeer verantwoord is.

‘Beeren’ komt dagelijks voor op de verschillende verkeersaders in het land. Veel automobilisten voeren hun snelheid op voor roekeloos inhalende bromfietsers en buschauffeurs, die daarna gevaarlijk willen afsnijden.

Snelheid opvoeren door een ingehaalde weggebruiker zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties. Dit kan leiden tot plotselinge manoeuvres en verhoogt het risico op aanrijdingen.

In het verleden hebben zich meerdere zware aanrijdingen voorgedaan waarbij ‘beeren’ een rol speelde, met soms ernstige persoonlijke ongelukken en in enkele gevallen zelfs met dodelijke afloop tot gevolg. Het gedrag blijft daarom een aandachtspunt voor de verkeersveiligheid en handhaving op de weg.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival