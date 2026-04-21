‘Beeren’ door ingehaalde weggebruiker verboden volgens Rijbesluit

Volgens artikel 7 lid 5 van het Rijbesluit 1957 mag een ingehaald wordende weggebruiker zijn snelheid niet opvoeren (bekend als ‘beeren’ in Suriname).

De inhalende weggebruiker mag zich na het inhalen niet eerder naar links begeven (afsnijden), dan uit een oogpunt van gevaar voor of belemmering van het ingehaalde verkeer verantwoord is.

‘Beeren’ komt dagelijks voor op de verschillende verkeersaders in het land. Veel automobilisten voeren hun snelheid op voor roekeloos inhalende bromfietsers en buschauffeurs, die daarna gevaarlijk willen afsnijden.

Snelheid opvoeren door een ingehaalde weggebruiker zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties. Dit kan leiden tot plotselinge manoeuvres en verhoogt het risico op aanrijdingen.

In het verleden hebben zich meerdere zware aanrijdingen voorgedaan waarbij ‘beeren’ een rol speelde, met soms ernstige persoonlijke ongelukken en in enkele gevallen zelfs met dodelijke afloop tot gevolg. Het gedrag blijft daarom een aandachtspunt voor de verkeersveiligheid en handhaving op de weg.