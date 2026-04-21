64-jarige vrouw ten val gebracht bij beroving

Een 64-jarige vrouw is maandagmiddag op haar erf aan de Raghoebarsingweg in Suriname overvallen. De dader sloeg toe op het moment dat ze net was gearriveerd en haar poort wilde sluiten.

Vernomen wordt dat het slachtoffer C.B. uit haar voertuig stapte om de poort dicht te trekken. Op dat moment werd ze plotseling benaderd door de verdachte die uit een nabij geparkeerde zwarte Toyota Vitz stapte.

De verdachte had zijn gezicht bedekt met een zakdoek. Hij rende op de vrouw af en rukte met kracht haar halsketting weg. Tijdens de daad werd het slachtoffer hard geduwd, waardoor ze ten val kwam en schaafwonden opliep aan haar knieën.

Na de daad rende de verdachte terug naar de zwarte Toyota Vitz, die geen kentekenplaten had. Vervolgens is het voertuig met hoge snelheid weggereden richting de Vioolstraat.

Het slachtoffer heeft niet kunnen zien hoeveel personen zich nog in het voertuig bevonden.

De politie van Kwatta heeft de aangifte opgenomen. Het slachtoffer is verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.