Strafzaak Richanu Santokhi wordt op 2 juni voortgezet: “Wij gaan het OM een les leren”

De strafzaak tegen Rishanu Santokhi (34) wordt op dinsdag 2 juni voortgezet in Suriname. Op sociale media roept hij mensen op om de zitting in grote getale bij te wonen. “Wij gaan het OM een les leren. Namelijk: het niet meer inmengen in en verstoren van een politiek gesprek (debat, interview, discussie, toespraak, online politieke discussie, enz.)”, aldus de verdachte.

Rishanu zei vorige week nog steeds niet te begrijpen waarom hij op 3 maart bij aankomst op luchthaven Zanderij door de politie werd aangehouden en op 18 maart werd vrijgelaten. Hij uitte stevige kritiek op het optreden van de autoriteiten en spreekt van schending van zijn rechten.

“Nog steeds snap ik niet waarom ik opgepakt was en 2 weken vastgezeten heb,” aldus Santokhi. Hij stelde dat hij bij aankomst op de Johan Adolf Pengel International Airport uit het vliegtuig werd gehaald en geen gelegenheid kreeg om zijn familie te informeren. “Ik mocht bij aankomst niet aan mijn telefoon gaan en mijn familie niet bellen.”

Volgens Santokhi werd hij vervolgens in de boeien geslagen en zonder duidelijke reden afgevoerd naar politiebureau Munder. Naar eigen zeggen mocht hij daar geen advocaat of familie bellen en werd hij constant geïntimideerd door agenten. Verder stelde hij dat hij de wachtwoorden van zijn laptop en telefoons moest afstaan aan de agenten van Digitale Recherche.

De kwestie zou verband houden met uitspraken die Rishanu deed in een radio-interview, waarin hij kritiek uitte op het functioneren van het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) en zijn vader, wijlen oud-president Chandrikapersad Santokhi, beschuldigde van een opdrachtgeversrol. “Is mijn mening de reden dat ik als terrorist uit het vliegtuig gehaald werd?” vroeg hij zich af.

Rishanu stelde verder dat hij onterecht had vastgezeten en wees erop dat, volgens hem, voor smaad en laster geen inverzekeringstelling mogelijk is volgens het Wetboek van Strafrecht. “Ook een verdachte heeft rechten en al mijn rechten zijn geschonden,” meende hij.

Daarnaast zei hij dat zijn persoonlijke eigendommen nog niet waren teruggegeven. “Ik wil mijn paspoort terug, mijn laptop en mijn drie telefoons,” benadrukte hij. De zaak ligt volgens hem bij een officier van justitie van het OM.

Santokhi noemde de gang van zaken ‘onbehoorlijk bestuur’ en gaf aan juridische stappen, waaronder een kort geding, te ondernemen als zijn bezittingen niet zouden worden teruggegeven.