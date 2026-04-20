Simons over 9 maanden presidentschap: “Eigenlijk let ik iets minder goed op mezelf”

Het leven van Jennifer Simons is volgens haar helemaal veranderd sinds zij negen maanden terug president werd van de Republiek Suriname. Het 72-jarige staatshoofd stelt met de drukke werkzaamheden minder goed op haarzelf te letten en haar familie weinig te zien.

“Eigenlijk let ik iets minder goed op mezelf. Ik let meestal goed op me voeding en dat is redelijk teruggekomen. Lichaamsbeweging ben ik pas weer begonnen om het weer op te starten, want je bent de hele dag eigenlijk aan het zitten en werken. M’n familie zie ik te weinig.

De kleine dingen die ik voor mezelf deed…ik deed aan computer gaming af en toe en piano spelen een beetje… probeer ik weer in te passen, omdat het goed is om uit een bepaalde routine te komen”, zei de president in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

Het Surinaamse staatshoofd voerde aan dat zij nu veel meer probeert om ministers ook in de uitvoering te laten zitten en soms vanuit huis te werken. Daarnaast houdt zij ook rekening met haar eigen leven waar zij ook moet kijken naar haar familie, waaronder kinderen, kleinkinderen en haar echtgenoot. Vooralsnog probeert zij de zondagen te gebruiken hiervoor.