President Simons: “Als je nu belastingschijven een beetje omhoogtrekt, dan heb je echt niets gedaan”

Het verder optrekken van de belastingschijven zal volgens president Jennifer Simons voor velen weinig voordelen opleveren. “De belastingschijven waren al aardig omhooggetrokken. We hebben ook daarover gesproken met de minister van Financiën. Als je nu de belastingschijven een beetje omhoogtrekt, dan heb je echt niets gedaan.

De mensen betalen beneden de SRD 9.000 geen belasting en daarna begint het met 8%, 15% enzovoort. Dus als je bijvoorbeeld SRD 13.000 verdient, dan betaal je eigenlijk ook bijna geen belasting. Dus als ik die belastingschijf zet op SRD 12.000, dan is dat verschil weinig voor die mensen”, zei de president zondag in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

Volgens het staatshoofd zouden de belastingschijven daarom ten minste naar SRD 15.000 moeten worden opgetrokken.

Echter heeft de regering wat dit betreft volgens haar nog geen besluit genomen, maar is zij dit nog aan het uitrekenen. Vicepresident Gregory Rusland zei nog op 22 maart jl. in hetzelfde programma dat de Raad van Ministers-vergadering goedkeuring heeft gegeven voor het verder optrekken van de belastingschijven.

Volgens de tweede man van het land zouden hiermee naast landsdienaren ook de mensen in de particuliere sector worden tegemoetgekomen. De belastingvrije som is voor de laatste keer onder de regering-Santokhi-Brunswijk per 1 januari 2024 verhoogd van SRD 7.500 naar SRD 9.000 per maand.

President Simons stelt dat er steeds wordt overlegd om te kijken hoe de samenleving door de financiële effecten van de oorlog in het Midden-Oosten kan worden tegemoetgekomen. Eén van de zaken die wel (hoger) gesubsidieerd zal worden, is het particulier vervoer. Helaas is er een probleem waarbij er ook bussen en boten zijn die niet rijden of varen, maar wel subsidiegeld ontvangen. Haar voorstel is dat al deze bussen en boten over een gps moeten beschikken.

“We overleggen steeds. We hebben de ambtenaren en leerkrachten een beetje overbrugging gegeven, maar er zijn ook andere mensen. Dus je kijkt ernaar. Wat is het minimumloon? Als je het minimumloon omhoog haalt, wat gebeurt er dan met de inflatie? Maar aan de andere kant, als er inflatie is, dan moeten de mensen met minimumlonen iets meer gaan verdienen. Dat zijn allemaal afwegingen die worden gemaakt met een breed team”, aldus de president.