Politie zoekt twee Chinese verdachten in ernstige brand- en ontploffingszaak

De politie in Suriname is op zoek naar twee Chinese mannen die worden verdacht van meerdere zware strafbare feiten, waaronder brandstichting en het veroorzaken van ontploffingen.

Het gaat om Yang Ning (30), van wie het adres onbekend is, en Huang Jing (56), ook bekend onder de alias ‘Wang’, die volgens de Surinaamse politie woonachtig is aan de Anton Dragtenweg in Paramaribo.

Beide verdachten worden in verband gebracht met een reeks ernstige feiten. De verdenkingen richten zich in de eerste plaats op het veroorzaken van brand of ontploffing, het medeplegen en medeplichtig zijn daaraan, daadwerkelijke brandstichting, ontploffing door schuld en betrokkenheid bij brand in bredere zin. Deze feiten vormen de kern van het lopende onderzoek.

Daarnaast wordt het duo ook gelinkt aan milieudelicten. Zo zouden zij zich schuldig hebben gemaakt aan opzettelijke en wederrechtelijke milieuverontreiniging, al dan niet in samenwerking met anderen. In het geval van Huang Jing gaan de verdenkingen nog verder en omvatten deze onder meer pogingen tot moord, doodslag en zware mishandeling.

De opsporing van beide mannen is officieel gelast door de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie. De politie roept de samenleving op om alert te zijn en informatie over de verblijfplaats van de verdachten te delen.

Een ieder die informatie kan verstrekken wordt verzocht contact op te nemen met de afdeling Kapitale Delicten via 403645, het Command Center via 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.