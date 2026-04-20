Politie op zoek naar vluchtgevaarlijke man uit Wanica wegens oplichting en verduistering

De politie in Suriname heeft de opsporing gelast van de 40-jarige Kishen Ratish Maikel Jiawan, die wordt verdacht van oplichting en verduistering. De man, geboren in Paramaribo en woonachtig aan de Tout Lui Faut Middenweg in Wanica, geldt volgens de autoriteiten als vluchtgevaarlijk.

Met die kwalificatie krijgt de zaak direct extra gewicht. De procureur-generaal bij het Hof van Justitie heeft daarom officieel opdracht gegeven tot zijn opsporing, aanhouding en voorgeleiding. Daarmee wordt duidelijk dat de politie hem met spoed wil lokaliseren.

Volgens de verstrekte signalementgegevens gaat het om een man van Hindoestaanse afkomst met een bruine huidskleur, kortgeknipt zwart sluik haar en een mollig postuur.

De verdenkingen tegen Jiawan betreffen twee strafbare feiten die vaak gepaard gaan met financieel nadeel voor slachtoffers: oplichting en verduistering. Over de precieze omstandigheden van de zaak heeft de politie vooralsnog geen nadere details vrijgegeven, maar de oproep aan het publiek wijst erop dat de autoriteiten rekenen op informatie van buitenaf om de verdachte te kunnen oppakken.

De politie roept personen die weten waar Jiawan zich bevindt of die andere bruikbare informatie hebben op om direct contact op te nemen met Recherche Regio Midden via het telefoonnummer 582050, het Command Center via 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.