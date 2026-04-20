Sunset Events brengt 'Kavish Kalka in Concert: The Grand Soirée' naar Paramaribo

Kavish Kalka brengt 'The Grand Soirée' naar Paramaribo

Liefhebbers van stijlvolle entertainment en live muziek in Suriname kunnen zich opmaken voor een bijzondere avond. Op zaterdag 2 mei 2026 vindt in Ballroom Prince het evenement ‘Kavish Kalka in Concert: The Grand Soirée’ plaats, een exclusieve show waarin muziek, sfeer en elegantie centraal staan. Reserveer nu via +31641072608.

Het evenement wordt georganiseerd door Sunset Events en draait om een avondvullend programma met live optredens van Kavish Kalka en zijn muzikanten. De organisatie belooft een unieke combinatie van verfijnde ambiance en krachtige performances, waarbij bezoekers worden meegenomen in een sfeer van luxe en beleving.

Naast Kavish Kalka zelf staan ook andere artiesten op het podium. De line-up bestaat onder meer uit DJ-MGA, Prabhat Panchoe, Verushka Singh en Ilhaam Ahmadali. Met deze mix van artiesten wordt ingezet op een gevarieerd muzikaal programma dat verschillende stijlen samenbrengt.

De deuren van Ballroom Prince openen om 19.00 uur, waarna het programma om 19.30 uur van start gaat. De avond wordt gepositioneerd als meer dan alleen een concert: het publiek kan rekenen op een totaalervaring waarin live muziek, elegantie en een sfeervolle setting samenkomen.

Volgens de organisatie wordt het een onvergetelijke avond waarin entertainment en ambiance hand in hand gaan. Met het concept van een Dinner & Dance-ervaring mikt Sunset Events op bezoekers die op zoek zijn naar een exclusieve uitgaansavond in Paramaribo. Reserveer nu via +31641072608.

‘Kavish Kalka in Concert: The Grand Soirée’ wordt mede mogelijk gemaakt door Firi Fly en CarHunterz.

Vorig artikel
Strafzaak Richanu Santokhi wordt op 2 juni voortgezet: “Wij gaan het OM een les leren”
RELATED ARTICLES

BORGOE meets PARBO indoor Festival