Gestolen borstbeeld van oud-president Ramdat Misier zwaar beschadigd teruggevonden

De afdeling Kapitale Delicten heeft in de zaak rond de diefstal van het bronzen borstbeeld van de wijlen oud-president van Suriname, Lachmipersad Frederik ‘Fred’ Ramdat Misier, twee verdachten aangehouden.

Het borstbeeld, dat was geplaatst voor het kantongerecht aan de Grote Combéweg, werd in de ochtenduren van zondag 12 april als gestolen gemeld. De politie startte onmiddellijk een onderzoek naar de diefstal.

In het kader van het onderzoek is het borstbeeld zwaar beschadigd teruggevonden. De twee verdachten zijn aangehouden en voor voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de verdachten hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.

Vorig artikel
61-jarige man dood aangetroffen op landbouwgrond
RELATED ARTICLES

