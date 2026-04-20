Dronken bestuurder richt ravage aan op Magentakanaalweg

In de vroege ochtend van zondag 19 april is op de Magentakanaalweg in Suriname, ter hoogte van het Boma Star-veld, een zware aanrijding ontstaan waarbij een voertuig flinke schade opliep. Het incident vond plaats rond 01:02 uur en zorgde voor een ravage op de weg.

Volgens de eerste informatie zou de bestuurder van een Toyota Ractis (foto onder) onder invloed van alcohol hebben gereden toen het misging. Door nog onbekende omstandigheden verloor hij de controle over het voertuig, met een harde aanrijding tot gevolg.

De impact was dusdanig groot dat het voertuig zwaar beschadigd raakte en deels van de weg belandde.

Op beelden van de locatie is te zien dat de auto van de benadeelde flinke schade heeft opgelopen, terwijl onderdelen verspreid op en naast de weg liggen. De ravage trok de aandacht van omstanders, die zich snel verzamelden op de plek van het ongeval.

Voor zover bekend zijn er geen details vrijgegeven over eventuele gewonden. Wel staat vast dat het ongeval opnieuw de gevaren van rijden onder invloed onderstreept.

De politie heeft de zaak in onderzoek en zal nagaan wat precies tot het incident heeft geleid.