Brand verwoest culturele ruimte; brandende kaars oorzaak

Een uitslaande brand heeft afgelopen nacht een culturele ruimte op een achtererf aan de Nieuwe Grondweg in Suriname volledig verwoest. Het gaat om een ruimte met een oppervlakte van 4 bij 5 meter, deels opgetrokken uit steen en voor het overige uit hout.

De benadeelde S.D. (57) is rond 23.00u van de locatie vertrokken en heeft daarbij een brandende kaars achtergelaten. Vermoed wordt dat deze kaars de brand heeft veroorzaakt.

De ruimte werd gebruikt voor culturele activiteiten en stond los op het achtererf. Volgens de aangeefster was het pand niet aangesloten op het elektriciteitsnet en ook niet tegen brand verzekerd.

Bij de brand hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De ruimte is volledig door het vuur verwoest.

De politie van De Nieuwe Grond is belast met het onderzoek.