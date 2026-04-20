61-jarige man dood aangetroffen op landbouwgrond

HomeOnderwerpenJustitie en politie61-jarige man dood aangetroffen op landbouwgrond
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

-

0
De 61-jarige G.R. is zondagavond dood aangetroffen op zijn kostgrond aan de Sidodadieweg in Groningen, Suriname.

Volgens de bevindingen van een arts is sprake van een natuurlijke dood. Op het lichaam zijn geen tekenen van een misdrijf aangetroffen.

Het slachtoffer was, zoals gebruikelijk, in de ochtenduren tussen 07.00 en 10.00 uur naar zijn landbouwgrond gegaan om werkzaamheden te verrichten. Toen hij in de avonduren nog altijd niet was teruggekeerd, ontstond ongerustheid.

Rond 20.00 uur reed een vriend langs het perceel en zag dat het voertuig van G.R. daar nog stond. Omdat dit ongebruikelijk was, besloot hij poolshoogte te nemen. Op het terrein trof hij zijn vriend liggend op de grond aan. Het slachtoffer vertoonde geen beweging en ademde niet meer.

De politie van Groningen werd ingeschakeld en stelde ter plaatse een onderzoek in. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Het lichaam is vervolgens afgestaan aan de nabestaanden.

RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival