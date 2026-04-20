61-jarige man dood aangetroffen op landbouwgrond

De 61-jarige G.R. is zondagavond dood aangetroffen op zijn kostgrond aan de Sidodadieweg in Groningen, Suriname.

Volgens de bevindingen van een arts is sprake van een natuurlijke dood. Op het lichaam zijn geen tekenen van een misdrijf aangetroffen.

Het slachtoffer was, zoals gebruikelijk, in de ochtenduren tussen 07.00 en 10.00 uur naar zijn landbouwgrond gegaan om werkzaamheden te verrichten. Toen hij in de avonduren nog altijd niet was teruggekeerd, ontstond ongerustheid.

Rond 20.00 uur reed een vriend langs het perceel en zag dat het voertuig van G.R. daar nog stond. Omdat dit ongebruikelijk was, besloot hij poolshoogte te nemen. Op het terrein trof hij zijn vriend liggend op de grond aan. Het slachtoffer vertoonde geen beweging en ademde niet meer.

De politie van Groningen werd ingeschakeld en stelde ter plaatse een onderzoek in. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Het lichaam is vervolgens afgestaan aan de nabestaanden.