Stutgard geeft regering Simons-Rusland een 4,5 als prestatiecijfer

Ricky Stutgard, voedseltechnoloog tevens lid van de politieke partij DOE, geeft de regering Simons-Rusland een 4,5 als cijfer. Hij stoort zich er vooral aan dat er allerlei mensen met twee linkerhanden in de vele Raden van Commissarissen (RvC’s) worden geplaatst en oudjes tot staatsadviseur worden benoemd.

“Je ziet duidelijk dat de mensen niet geschikt zijn voor die post, maar ze zitten toch daar. Je kan toch niet een afgezaagde man maken tot staatsadviseur. Dat moet je niet doen. Doe andere dingen. Laat die man gaan kijken hoe met oudjes omgegaan moet worden”, zei Stutgard in het programma Bakana Tori.

DOE is momenteel samen met PRO onder de vlag van A20 onderdeel van de regeringscoalitie. Stutgard is ook niet tevreden over de Afdeling Waarborg en IJkwezen bij het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI), een ministerie waar zijn partijgenoot Andrew Baasaron de scepter zwaait.

“Dat is een afdeling waar je ervoor moet zorgen dat dingen gemeten en gewogen worden. En de Afdeling Waarborg en IJkwezen wordt stiefmoederlijk behandeld. Want het is mooi en waar dat brood 6 SRD moet zijn en je overal gaat controleren waar het 6 SRD is, maar als je het niet weegt… als je niet weet of het gewicht, de lengte en de breedte ervan ook voldoen.

Dat doet Waarborg en IJkwezen, maar het is een kapotte plantage die daar is. Dat moet ingevuld, verbeterd en versterkt worden en dat gebeurt niet. Daarom sma no lobi mi. Als ik met iets niet tevreden ben, dan ga ik je zeggen dat ik daarmee niet tevreden ben”, aldus Stutgard.