President Simons: “Vanaf maart tot nu ongeveer 164 miljoen SRD aan inkomsten gederfd door price cap op brandstof”

Volgens president Jennifer Simons heeft de regering van Suriname sinds het instellen van een prijsplafond (price cap) voor brandstof in totaal ongeveer 164 miljoen SRD aan inkomsten misgelopen. “De geschatte derving is ongeveer, vanaf maart tot nu, ongeveer 164 miljoen SRD”, zei het staatshoofd zondag in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

De brandstofprijzen zijn voorlopig nog vastgesteld op SRD 53,27 voor diesel en SRD 48,32 voor unleaded. Simons voerde aan dat de regering bij de start van de oorlog geen maatregelen heeft getroffen en de eerste verhogingen toen normaal voortgang heeft laten vinden. Uiteindelijk kreeg zij van een oliemaatschappij te horen dat de prijs binnen tien dagen richting SRD 60 per liter zou gaan.

“Binnen 10 dagen. Geen enkele economie kan die schok verwerken. We hebben toen besloten te cappen, omdat we de inflatoire effecten op zo’n korte termijn niet goed zouden kunnen voorspellen. En we moesten de economie die schok besparen”, stelde zij.

Volgens het staatshoofd is er rekening mee gehouden dat, als er gekke dingen in de oorlog gebeuren, het land met meer te maken zal hebben dan alleen een brandstofprijsstijging. De bedoeling was daarom om deze cap ongeveer twee maanden te hanteren. Helaas is de situatie in de Straat van Hormuz nog niet veranderd. Over een week zijn er daarom weer gesprekken met diverse instanties om hun inzichten te horen.

“We hebben de ministers de tijd gegeven om die dingen die toch op orde moeten komen, voordat er eventueel een stap kan worden gemaakt naar selectief cappen. Want je wil je productiesector toch wel sparen. Dus de cap zal waarschijnlijk op zijn minst een maand of twee nodig zijn en dan kijken we hoe het gaat.

We hadden even goede hoop dat het was gestopt, maar nu is het niet gestopt. De Straat van Hormuz is nog steeds dicht. Wij analyseren verder met de verschillende instanties”, aldus de Surinaamse president.