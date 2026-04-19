Online pesten neemt volgens raadslid Mairan Sewtahal steeds zwaardere vormen aan

Online pesten neemt volgens raadslid Mairan Sewtahal in Den Haag steeds ernstigere vormen aan. Rond de Internationale Dag tegen Pesten en de Week tegen Pesten vraagt Sewtahal opnieuw aandacht voor een probleem dat volgens hem allang niet meer beperkt blijft tot enkele bewustwordingsmomenten per jaar.

Volgens Mairan Sewtahal, raadslid in Den Haag, is vooral de toename van cyberpesten zorgwekkend. Waar pestgedrag vroeger vaak ophield na schooltijd, gaat dat nu via sociale media, groepsapps en andere digitale kanalen dag en nacht door. Juist daardoor is de impact op kinderen en gezinnen volgens hem groter dan ooit.

Sewtahal zegt zich al jarenlang in te zetten tegen pesten, eerst als toezichthouder op een school en later als raadslid in Den Haag. Vanuit die ervaring ziet hij naar eigen zeggen dat vooral online pesten steeds vaker voorkomt en ook steeds hardere vormen aanneemt. Veel van de signalen die hem bereiken, hebben inmiddels betrekking op cyberpesten.

Daarbij gaat het volgens het raadslid onder meer om anonieme TikTok-accounts die iemand structureel belachelijk maken, bewerkte foto’s die in groepsapps circuleren en situaties waarbij een hele klas zich tegen één kind keert. De gevolgen daarvan zijn groot, stelt hij. Niet alleen het slachtoffer lijdt daaronder, maar vaak raakt het hele gezin ontwricht.

Volgens Sewtahal is cyberpesten bovendien moeilijk te bestrijden, omdat het zich vaak buiten het directe zicht afspeelt, zich razendsnel verspreidt en diepe sporen nalaat. Hoewel nieuwe initiatieven ontstaan om slachtoffers te ondersteunen, zoals vormen van hulp en begeleiding bij cyberpesten, is volgens hem nog onduidelijk hoe effectief die op langere termijn zullen zijn. Toch noemt hij iedere vorm van ondersteuning welkom.

Tegelijkertijd is Mairan Sewtahal kritisch op de manier waarop pesten in Den Haag wordt aangepakt. Volgens het Haagse raadslid is er de afgelopen jaren wel geld uitgegeven, maar ontbreekt het nog te vaak aan duidelijke cijfers, concrete doelen, een heldere visie en voldoende regie. Daardoor zouden inwoners die hulp zoeken niet altijd de ondersteuning krijgen die nodig is.

Sewtahal wijst erop dat er volgens hem geen centraal meldpunt bestaat, geen brede monitoring plaatsvindt en ook geen stadsbreed beleid is dat alle vormen van pesten samenbrengt. Daarnaast zouden externe partners onvoldoende worden geëvalueerd, terwijl er wel middelen worden ingezet. Zonder inzicht in wat werkt, blijft een gerichte aanpak volgens hem uit.

Daarom pleit het raadslid voor één centrale Haagse aanpak tegen pesten. In zo’n programma moeten volgens hem alle vormen van pesten samenkomen: op school, op de werkvloer, bij sportverenigingen en online. Alleen met zo’n brede en samenhangende aanpak kan er volgens hem echt verschil worden gemaakt.

Met het oog op de Dag tegen Pesten doet Sewtahal ook een oproep aan ouders om betrokken te blijven. Hij benadrukt dat het belangrijk is om regelmatig zicht te houden op wat kinderen online doen, niet uit wantrouwen, maar uit zorg. Kinderen beseffen volgens hem soms niet welke schade zij anderen aanrichten, terwijl slachtoffers vaak zwijgen uit schaamte of angst.

Ook pleit Mairan Sewtahal ervoor dat ouders thuis open gesprekken voeren over pesten en de gevolgen daarvan. Kinderen moeten zich volgens hem veilig genoeg voelen om daarover te praten, of zij nu slachtoffer, omstander of dader zijn. Wanneer signalen op school niet serieus worden genomen, zouden ouders volgens hem moeten doorpakken en in gesprek moeten gaan met de leerkracht en schoolleiding.

Sewtahal geeft verder aan zich te blijven inzetten om het onderwerp hoog op de agenda te houden. Daarbij wijst hij ook op de raakvlakken tussen pesten, discriminatie en racisme, omdat al deze vormen van gedrag mensen raken in hun waardigheid en gevoel van veiligheid. Volgens het Haagse raadslid verdient vooral online pesten blijvende aandacht en een krachtige aanpak.