Omhoogstaande hijskraan ramt dak servicestation na tankbeurt

Een ogenschijnlijk eenvoudige tankbeurt is woensdag aan de Martin Luther Kingweg in Suriname geëindigd in forse materiële schade. Een vrachtwagen botste daar bij het wegrijden tegen het dak van het Dwarka-servicestation, nadat de bestuurder volgens de politie was vergeten een omhoogstaande hijskraan neer te halen.

De politie van bureau Houttuin kwam op woensdag 15 april 2026 in actie na een melding van de aanrijding bij het servicestation. Ter plaatse werd de bestuurder, aangeduid met de initialen S.S., aangetroffen.

Volgens zijn verklaring was hij kort voor het incident bezig met het vullen van lege brandstoftanks die zich in de laadbak van de vrachtwagen bevonden. In dat kader had hij de hijskraan van het voertuig omhoog gezet. Juist dat detail bleek hem bij vertrek duur te komen staan.

Na het tanken reed de man weg, zonder de hijskraan weer omlaag te brengen. Tijdens het wegrijden kwam het uitstekende gedeelte van het voertuig in botsing met het dak van het servicestation. Door de klap ontstond materiële schade aan het pand.

Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de schade aan het servicestation is wel aanleiding voor verder onderzoek. De politie is nog bezig de toedracht van het incident nader in kaart te brengen.