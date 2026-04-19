Man speelt Suribet op rekening en licht retailers op voor bijna SRD 500.000

De politie in Suriname heeft een 50-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht meerdere personen voor grote geldbedragen te hebben opgelicht met een geraffineerde werkwijze rond Suribet-roulette. De verdachte, aangeduid met de initialen B.S., zit sinds donderdag 9 april 2026 in verzekering. Intussen groeit het vermoeden dat het niet bij drie slachtoffers is gebleven.

Uit het voorlopige politieonderzoek blijkt dat inmiddels op drie verschillende bureaus aangifte is gedaan tegen de man. De meldingen kwamen binnen bij de politiebureaus van Domburg, Houttuin en Geyersvlijt. De benadeelden verklaren dat zij door dezelfde verdachte voor forse bedragen zijn gedupeerd. Het gaat om SRD 186.000, SRD 50.000 en SRD 260.000.

Volgens het onderzoek zou de man een vaste methode hebben gebruikt om vertrouwen te wekken en vervolgens zijn slag te slaan. Eerst zou hij bundels geld hebben getoond om de indruk te geven dat hij financieel daadkrachtig was en zonder problemen grote bedragen kon inzetten. Daarmee wist hij kennelijk de schijn van kredietwaardigheid op te houden.

Wanneer hij vervolgens zware verliezen leed tijdens het spelen van Suribet-roulette op rekening, zou hij telkens met eenzelfde smoes naar buiten zijn gegaan. Hij deed dan alsof hij geld uit zijn voertuig ging halen om de openstaande schuld te voldoen. In plaats daarvan stapte hij volgens de politie in zijn auto en reed met hoge snelheid weg, zonder te betalen.

De zaak krijgt extra gewicht doordat uit het onderzoek ook naar voren komt dat de verdachte gedrag zou vertonen dat wijst op een gokverslaving. Juist in combinatie met de telkens terugkerende handelswijze ontstaat volgens de politie het beeld van een structureel patroon, waarbij mogelijk meer mensen op soortgelijke manier zijn benadeeld.

Daarom sluit de politie niet uit dat het aantal slachtoffers de komende periode verder oploopt. Recherche Regio Midden in Nieuwe Grond, die belast is met het verdere onderzoek, doet dan ook een nadrukkelijke oproep aan personen die denken op vergelijkbare wijze te zijn opgelicht om zich te melden.

Met de arrestatie van B.S. lijkt de politie een man op het spoor te hebben die volgens de eerste bevindingen niet incidenteel, maar mogelijk stelselmatig te werk is gegaan. Het onderzoek moet nu uitwijzen hoeveel slachtoffers er uiteindelijk zijn gemaakt en hoe groot de totale schade daadwerkelijk is.