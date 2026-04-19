Man (68) dood binnengebracht bij ziekenhuis na val uit boom

Een 68-jarige man in Suriname is zaterdagavond overleden nadat hij uit een boom was gevallen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het Wanica Ziekenhuis vervoerd, maar bleek bij aankomst al te zijn overleden.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man fracturen aan beide polsen opliep. De behandelende arts stelde in het ziekenhuis vast dat hij geen tekenen van leven meer vertoonde.

Familieleden verklaarden dat hij uit een ramboetangboom was gevallen. Na het incident hebben zij hem met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie van Houttuin onderzoekt de zaak. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal worden besloten of het lichaam wordt vrijgegeven of in beslag wordt genomen voor obductie.